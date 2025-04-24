Раскрыты дата выхода и стоимость шутера от создателей Control и Alan Wake

Студия Remedy Entertainment объявила дату релиза кооперативного шутера FBC: Firebreak, который выйдет 17 июня на всех актуальных платформах. Об этом сообщает портал DTF.

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Действие FBC: Firebreak разворачивается во вселенной игры Control, рассказывающей о «Федеральном Бюро Контроля» (FBC), вымышленном государственном ведомстве США, которое пытается сдерживать и изучать паранормальные явления. Геймплей кооперативного шутера рассчитан на команды из трех игроков, которым предстоит выполнять миссии внутри загадочного «Старейшего Дома» — штаб-квартиры FBC.

Разработчики отказались от временных ограничений и дополнительных монетизационных механик, таких как ежедневные задания, боевые пропуски и события с ограниченным сроком. Это позволит пользователям наслаждаться игровым процессом в собственном темпе.

Ценовая политика разработчиков предусматривает два издания: стандартное стоимостью $40 и расширенное за $50. Deluxe-версия включает эксклюзивные косметические дополнения, включая индивидуальные облики для персонажей и оружия.

FBC: Firebreak выйдет 17 июня на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Примечательно, что игра будет доступна подписчикам Game Pass и PS Plus Extra бесплатно с первого дня.