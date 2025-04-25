В РФ оставляют более 1500 рублей при каждом походе в компьютерный клуб

Две трети российских компьютерных клубов находятся в небольших городах

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По данным Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ), в марте 2025 года средний чек за посещение компьютерного клуба в России составил 1 619 рублей. Это подтверждает тренд активного роста рынка: по итогам 2024 года его объем увеличился на 13% и достиг 26 млрд рублей. В стране продолжает расти количество компьютерных клубов, и на начало 2025 года их насчитывается уже 3 100, а общая вместимость площадок превышает 84 тысячи игровых мест.

Многие регионы показывают динамичное развитие рынка: более 60% клубов расположены в городах, не являющихся миллионниками. В крупных мегаполисах также наблюдается рост: количество клубов в Москве увеличилось на 17%, а в Санкт-Петербурге — на 23,8%. Однако в некоторых крупных городах клубы закрываются из-за нестабильности и нехватки конкурентоспособности. Ведущими факторами роста рынка стали новые клубы в различных локациях, повышение цен на услуги и усиление позиций крупных сетевых игроков.

Несмотря на трудности, такие как повышение ключевой ставки и рост цен на оборудование, специалисты АРКИ прогнозируют дальнейшее развитие рынка. В 2025 году он может вырасти на 10-25%. В марте этого года было зафиксировано более 4,5 млн игровых сессий и выручка более 1,6 млрд рублей, при этом средняя выручка одного клуба составила 820 тыс. рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и Казани эта цифра значительно выше — более 1 млн рублей, а отдельные клубы демонстрируют рекордную выручку в 7 млн рублей в месяц.