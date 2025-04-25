Sony вернула ретро-интерфейсы с PS1–PS4 на PS5

Sony объявила о возвращении популярных ретро-тем для PS5 в рамках системного обновления. Четыре варианта оформления, вдохновлённые PlayStation 1, 2, 3 и 4, впервые появились в декабре 2024 года в честь 30-летия бренда, но были временными. Теперь они станут постоянной опцией, доступной в меню настроек под вкладкой «Внешний вид».

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Пользователи смогут менять цвета и оформление домашнего экрана PS5, чтобы они напоминали классические консоли. К сожалению, звуковые сигналы запуска, характерные для каждой эпохи, не вернутся. Обновление также включает функцию Audio Focus, которая улучшает погружение при использовании наушников. Она позволяет усиливать определённые звуки — голоса, низкие или высокие частоты, тихие эффекты — с тремя уровнями интенсивности (слабый, средний, сильный).

Постепенное внедрение начнётся в США, а затем охватит Европу и Японию.