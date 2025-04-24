Epic Games Store бесплатно и навсегда отдает игру на ПК и Android

В рамках традиционной раздачи в Epic Games Store (EGS) для бесплатного скачивания стала доступна приключенческая игра Chuchel. Проект можно загрузить на ПК и смартфон.

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Chuchel разработана студией Amanita Design, известной проектами Machinarium и Botanicula. Добавить игру в свою библиотеку можно до 18:00 1 мая по московскому времени. Chuchel предлагает игрокам решить множество головоломок. В проекте задействованы оригинальные музыкальные композиции чешской группы DVA, а средний рейтинг игры на Metacritic составляет 81 балл и 68% на OpenCritic.

Среди прочего пользователи смартфонов могут в рамках раздачи забрать Loop Hero — компьютерную игру в жанре roguelike с непрямым управлением. Ее создала российская студия Four Quarters, а выпустила компания Devolver Digital.

«Лич заточил мир во вневременную петлю, и всех его обитателей поглотил нескончаемый хаос. В вашем распоряжении растущая колода загадочных карт, с помощью которой вам предстоит размещать врагов, здания и элементы ландшафта на пути отважного героя в каждом из его неповторимых путешествий», — гласит описание Loop Hero.

После завершения раздачи Chuchel в магазине временно бесплатно станет доступной игра Super Space Club.