Легендарный производитель кулеров Scythe оказался на грани банкротства

Европейское подразделение этого знаменитого японского бренда закроют в ближайшие месяцы.

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Портал о компьютерах Tom's Hardware сообщил о начатой процедуре банкротства Scythe EU GmbH по информации от окружного суда в Райнбеке (Германия). Суд выдал «временное управление по делам о банкротстве» для европейского подразделение японской компании Scythe, чтобы заморозить использование её активов до начала документированного процесса банкротства. Это означает, что в ближайшем будущем юрлицо будет либо закрыто, либо реорганизовано.

Scythe были одними из производителей чрезвычайно эффективных воздушных кулеров для компьютерных процессоров, но в последние годы стали терять свою рыночную долю из-за выхода на рынок китайских конкурентов с менее эффективными, но гораздо более дешёвыми моделями, иногда копирующими дизайн японской компании.

Кроме того, Scythe подвела консервативность — воздушные кулеры флагманского уровня (~$100) уступили место системам жидкостного охлаждения (СЖО), которые компания начала производить слишком поздно и годами обслуживала интересы ретроградов, предпочитающих покупать дорогое, но при этом строго воздушное охлаждение для флагманских процессоров.

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Штаб-квартира Scythe пока никак не комментирует причины и обстоятельства банкротства её регионального подразделения.