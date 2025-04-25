На активы российского разработчика «Мир танков» наложили арест

Таганский суд Москвы арестовал активы разработчика игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом сообщает РБК.

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По данным издания, согласно реестру ФССП, суд арестовал активы ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». Инициатором дела выступила Генеральная прокуратура, однако детали разбирательства пока неизвестны.

Компания в своем Белоруссии и содействует правоохранительным органам.

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Ранее сообщалось, что в России арестовали имущество экс-владельцев Raven Russia.