Лучшие созвездия в Oblivion Remastered

В начале прохождения Oblivion Remastered игра предлагает выбрать созвездие во время создания персонажа — оно может наградить персонажа бонусами к характеристикам, уникальными заклинаниями и другими преимуществами. Портал GameSpot рассказал о лучших созвездиях в игре.

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Вор

Возможно, лучшее созвездие в Oblivionвне зависимости от того, каким классом и билдом вы собираетесь играть. Оно дает 10 очков к ловкости, удаче и скорости — гигантский бонус прямо на старте прохождения. Ловкость и скорость пригодятся любому персонажу и в исследовании мира, и в бою, а удача дает мелкие бонусы к другим навыкам.

Атронах

Атронах — одно из двух созвездий для будущих магов. Если Маг просто дает скромный бонус к объему маны, то Атронах полностью меняет магический геймплей. Оно дает огромный бонус к запасу маны, но взамен отключает ее пассивную регенерацию. Магию придется восстанавливать, высасывая энергию из магических врагов, зелий и камней.

Леди

Классический выбор, который подойдет практически любому билду. 10 очков к воле и выносливости — неплохое подспорье в начале прохождения. Воля влияет на изменение, восстановление и разрушение, а также регенерацию магии и утомление. А выносливость — на максимальный объем здоровья, задержку дыхания под водой и повышении запаса здоровья при достижении нового уровня.

Тень

Наконец, Тень открывает доступ к одному из самых ценных преимуществ — уникальному заклинанию, которое делает персонажа невидимым на минуту. Его можно использовать лишь раз в день, но оно способно выручить практически в любой ситуации. В Oblivion невидимостью можно пользоваться очень по-разному, так что уникальное заклинание Тени никогда не будет лишним.