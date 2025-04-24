Лучшие расы и происхождения в Oblivion Remastered

Уже через пару минут после начала Oblivion Remastered вам предстоит создать своего персонажа в обширном редакторе, причем у каждой расы есть свои уникальные особенности и преимущества. Портал PC Gamer рассказал о лучших расах и происхождениях в Oblivion.

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Высший эльф (Ауридон)

Талант к магии

Устойчивость к болезням

Уязвимость к огню, морозу и шоку

Оптимальный вариант для всех, кто хочет прокачивать персонажа-мага, т.к высшие эльфы получают бонус +15 к разрушению и увеличенный запас маны. Помимо этого, у них есть стартовый бонус к алхимии, изменению, сотворению, иллюзии и мистицизму.

Другое преимущество высших эльфов в том, что им проще взять мощный знак Атронаха на старте. Т.к. этот знак предотвращает регенерацию маны, повышенный стартовый объем немного облегчает тяжесть этого штрафа для эльфов.

И Ауридон, и острова Саммерсет — достаточно хорошие опции происхождения, но Ауридон, как правило, считается лучшим вариантом для магов из-за бонусной скорости. Если вы предпочитаете чуть больше здоровья, то выбирайте Саммерсет.

Норд (Западный)

Сильные и крепкие воины

Тяжелые оружие и броня

Норды могут мастерски владеть многими видами холодного оружия. К тому же, их бонусы к тяжелой броне позволяют им без проблем танковать урон. Те, кто хотят отыгрывать воина с акцентом на ближний бой, не разочаруются в нордах.

По части происхождения есть очевидный победитель — западные норды могу похвастать большей выносливостью. Повышенный объем и регенерация здоровья отлично подходят для ближнего боя.

Бретонец (Систрес)

Гибкие навыки, но предпочтительна магия

Устойчивость к магическому урону

Бретонцы — идеальный вариант для тех, кто не смог заранее решить, какого персонажа хочет отыгрывать. Хотя их характеристики больше предрасположены к магии, ничто не мешает бретонцам прокачиваться в ближний бой или скрытность. Скорость и ловкость достаточно легко увеличить, поэтому пострадает разве что выносливость.

Каджит (Пеллетин)

Умные, быстрые и ловкие — отличные воры

Могут видеть в темноте

Слабые магические способности

Каджиты — люди-кошки, умелые разбойники и скрытные воры. Они получают бонусы к скрытности, акробатик и атлетике, а также клинках, рукопашном бою и легкой броне. У них определенно есть ниша, и они хорошо ее заполняют.

Пеллетин — обычно самая популярная опция происхождения. Она дает чуть больше силы, что повышает урон в ближнем бою. Он будет полезнее, чем дополнительная выживаемость.