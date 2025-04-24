Как работает механика убеждения в Oblivion Remastered: гайд

Мария Иванова

Пожалуй, почти каждый фанат Oblivion старается игнорировать мини-игру на убеждение, если есть возможность — она настолько странная, что никто даже не пытается в ней разобраться. Тем не менее, если понимать, как она работает, то некоторые задания станут значительно проще. Портал PC Gamer рассказал, как работает механика убеждения в Oblivion и Oblivion Remastered.

Как работает механика убеждения в Oblivion Remastered: гайд
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Как работает механика убеждения в Oblivion

Мини-игра на убеждение в Oblivion — по сути, рандомизированный паззл, причем достаточно странный.

  • Мимика каждого собеседника отражает, как он реагирует на те или иные топики: любовью, приязнью, неприязнью или ненавистью.
  • Нажатия на ненавистные топики уменьшают показатель доверия, а на приятные топики — повышают.
  • Каждый из четырех топиков необходимо использовать хотя бы один раз, даже те, что не нравятся собеседнику.
  • Диалоговое колесо поворачивается на четверть оборота по часовой стрелке каждый раз, когда игрок выбирает топик.
  • Мини-игра ограничена по времени — вы теряете доверие собеседника каждую секунду.
  • Цель мини-игры — заработать больше очков доверия, чем у игрока было изначально.

Таким образом, мини-игра на убеждение в Oblivion — своего рода миниатюрная стратегия. Поскольку игроку нужно использовать каждый топик хотя бы один раз, а каждый клик поворачивает колесо, правильная стратегия — попытаться провернуть его так, чтобы приятные собеседнику топики были наиболее влиятельными.

Если наиболее приятный собеседнику топик находится не в той позиции, попробуйте посчитать, сколько поворотов колеса нужно, чтобы он оказался в правильном месте. Кликайте стратегически!

Механика убеждения в Oblivion Remastered

Oblivion Remastered делает мини-игру чуть проще с помощью цветовой кодировки каждого топика: они получают индивидуальные оттенки, после того как вы использовали каждый один раз. Зеленым отмечается самый приятный, а красным — самый неприятный. Другими словами, вам не придется оценивать собеседника только по лицевой анимации, хотя желтый и оранжевый оттенки можно легко перепутать.

Баффы от навыка «Убеждение»

  • 0. Никаких эффектов
  • 25. Игрок медленнее теряет доверие собеседника
  • 50. Дает один бесплатный поворот колеса
  • 75. Взятки становятся дешевле
  • 100. Игрок больше не теряет доверие собеседника со временем и теряет меньше доверия от неприятных топиков
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