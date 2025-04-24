Как работает механика убеждения в Oblivion Remastered: гайд
Пожалуй, почти каждый фанат Oblivion старается игнорировать мини-игру на убеждение, если есть возможность — она настолько странная, что никто даже не пытается в ней разобраться. Тем не менее, если понимать, как она работает, то некоторые задания станут значительно проще. Портал PC Gamer рассказал, как работает механика убеждения в Oblivion и Oblivion Remastered.
Как работает механика убеждения в Oblivion
Мини-игра на убеждение в Oblivion — по сути, рандомизированный паззл, причем достаточно странный.
- Мимика каждого собеседника отражает, как он реагирует на те или иные топики: любовью, приязнью, неприязнью или ненавистью.
- Нажатия на ненавистные топики уменьшают показатель доверия, а на приятные топики — повышают.
- Каждый из четырех топиков необходимо использовать хотя бы один раз, даже те, что не нравятся собеседнику.
- Диалоговое колесо поворачивается на четверть оборота по часовой стрелке каждый раз, когда игрок выбирает топик.
- Мини-игра ограничена по времени — вы теряете доверие собеседника каждую секунду.
- Цель мини-игры — заработать больше очков доверия, чем у игрока было изначально.
Таким образом, мини-игра на убеждение в Oblivion — своего рода миниатюрная стратегия. Поскольку игроку нужно использовать каждый топик хотя бы один раз, а каждый клик поворачивает колесо, правильная стратегия — попытаться провернуть его так, чтобы приятные собеседнику топики были наиболее влиятельными.
Если наиболее приятный собеседнику топик находится не в той позиции, попробуйте посчитать, сколько поворотов колеса нужно, чтобы он оказался в правильном месте. Кликайте стратегически!
Механика убеждения в Oblivion Remastered
Oblivion Remastered делает мини-игру чуть проще с помощью цветовой кодировки каждого топика: они получают индивидуальные оттенки, после того как вы использовали каждый один раз. Зеленым отмечается самый приятный, а красным — самый неприятный. Другими словами, вам не придется оценивать собеседника только по лицевой анимации, хотя желтый и оранжевый оттенки можно легко перепутать.
Баффы от навыка «Убеждение»
- 0. Никаких эффектов
- 25. Игрок медленнее теряет доверие собеседника
- 50. Дает один бесплатный поворот колеса
- 75. Взятки становятся дешевле
- 100. Игрок больше не теряет доверие собеседника со временем и теряет меньше доверия от неприятных топиков