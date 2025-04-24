Как работает механика убеждения в Oblivion Remastered: гайд

Пожалуй, почти каждый фанат Oblivion старается игнорировать мини-игру на убеждение, если есть возможность — она настолько странная, что никто даже не пытается в ней разобраться. Тем не менее, если понимать, как она работает, то некоторые задания станут значительно проще. Портал PC Gamer рассказал, как работает механика убеждения в Oblivion и Oblivion Remastered.

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Как работает механика убеждения в Oblivion

Мини-игра на убеждение в Oblivion — по сути, рандомизированный паззл, причем достаточно странный.

Мимика каждого собеседника отражает, как он реагирует на те или иные топики: любовью, приязнью, неприязнью или ненавистью.

Нажатия на ненавистные топики уменьшают показатель доверия, а на приятные топики — повышают.

Каждый из четырех топиков необходимо использовать хотя бы один раз, даже те, что не нравятся собеседнику.

Диалоговое колесо поворачивается на четверть оборота по часовой стрелке каждый раз, когда игрок выбирает топик.

Мини-игра ограничена по времени — вы теряете доверие собеседника каждую секунду.

Цель мини-игры — заработать больше очков доверия, чем у игрока было изначально.

Таким образом, мини-игра на убеждение в Oblivion — своего рода миниатюрная стратегия. Поскольку игроку нужно использовать каждый топик хотя бы один раз, а каждый клик поворачивает колесо, правильная стратегия — попытаться провернуть его так, чтобы приятные собеседнику топики были наиболее влиятельными.

Если наиболее приятный собеседнику топик находится не в той позиции, попробуйте посчитать, сколько поворотов колеса нужно, чтобы он оказался в правильном месте. Кликайте стратегически!

Механика убеждения в Oblivion Remastered

Oblivion Remastered делает мини-игру чуть проще с помощью цветовой кодировки каждого топика: они получают индивидуальные оттенки, после того как вы использовали каждый один раз. Зеленым отмечается самый приятный, а красным — самый неприятный. Другими словами, вам не придется оценивать собеседника только по лицевой анимации, хотя желтый и оранжевый оттенки можно легко перепутать.

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