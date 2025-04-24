Стало известно об игре по фильмам «Бегущий по лезвию» для PlayStation 6

Студия Supermassive Games, известная своими кинематографичными интерактивными играми, прекратила работу над неанонсированным проектом во вселенной фильмов «Бегущий по лезвию» под названием Blade Runner: Time To Live. Об этом сообщает издание Insider Gaming со ссылкой на осведомленные источники.

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Эта игра задумывалась как одиночный приключенческий экшен от третьего лица, призванный сочетать фирменный кинематографический стиль Supermassive с мрачной атмосферой и философскими темами мира «Бегущего по лезвия». По оценкам, прохождение основной сюжетной линии могло занять 10-12 часов.

События Blade Runner: Time To Live планировалось развернуть в 2065 году в сеттинге Нового Цюриха. Игрокам отводилась роль Со-Ланж, устаревшей модели репликанта Nexus-6, чье загадочное выживание после истечения срока службы становилось центральным элементом сюжета. Ее миссия по выслеживанию лидера подпольной сети репликантов должна была обернуться предательством, оставляя героиню один на один с опасностями враждебного мира.

Заявленные геймплейные элементы включали развитие навыков персонажа, использование воспоминаний для продвижения по истории и применение технологий в ходе расследований. Особое внимание уделялось диалогам, которые обещали сделать «аутентичными, сильными и пронзительными».

Работа над проектом стартовала в сентябре 2024 года и находилась на этапе препродакшена. Над ним трудилась команда, ранее работавшая над игрой The Quarry. Ориентировочная дата релиза была назначена на сентябрь 2027 года. В качестве целевых платформ назывались ПК, консоли Xbox Series X и S, PlayStation 5, а также игровые системы следующего поколения.

Бюджет разработки оценивался примерно в $45 млн. Значительная часть этой суммы — около девяти миллионов долларов — предназначалась для затрат на захват движений и работу с актерским составом. При этом в указанную сумму не входили расходы на создание оригинального саундтрека, лицензирование образов, тестирование, локализацию и дополнительный контент (DLC).

По данным источников Insider Gaming, решение об отмене проекта было принято в конце 2024 года. Несмотря на то, что конкретные причины конфликта с правообладателями из Alcon Entertainment не раскрываются, именно их вмешательство называется ключевым фактором прекращения разработки.

Предыдущим релизом Supermassive Games стал интерактивный хоррор The Casting of Frank Stone, вышедший в сентябре 2024 года.

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