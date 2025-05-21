Konami без Кодзимы: что ждет франшизу Metal Gear Solid

В 2015 году произошел, пожалуй, один из самых громких скандалов в игровой индустрии: разрыв отношений между Хидео Кодзимой, создателем серии Metal Gear Solid, и Konami — неизменным издателем его игр. Хотя никто так и не узнал истинные причины произошедшего, инцидент испортил репутацию бренда на многие годы. Портал howtogeek.com рассказал, как Konami собирается ее восстанавливать.

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Konami годами издавала проекты Кодзимы, и раскол между ними, судя по всему, стал результатом корпоративной жадности, назревавшим на протяжении многих лет. В 2015 году издание Eurogamer обнаружило, что Konami без предупреждений убрала имя Хидео Кодзимы и логотип его студии Kojima Productions со всех своих сайтов и рекламных материалов для Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Примерно в то же время Konami заявила, что компания проходит процедуру реструктуризации и планирует отказаться от интеграции индивидуальных студий в пользу более вертикального подхода. Опять же, анонс для прессы ни слова не сказал о Кодзиме — технически вице-президенте Konami Digital Entertainment.

Позже появились новые подробности. По информации инсайдеров, Кодзиму и ключевых сотрудников его команды лишили должностей и фактически перевели в статус сторонних подрядчиков с ограниченным доступом к корпоративным ресурсам. Данный шаг не только повредил Кодзиме, но и дал фанатам понять, как Konami относится к своему самому известному разработчику.

То, как Konami стерла Кодзиму из истории Meal Gear Solid, нанесло ущерб репутации компании в глазах фанатов. Давние поклонники серии, мягко говоря, не очень хорошо встретили этот скандал. Часть до сих пор не простила Konami, т.к. издатель до сих пор не дал четких объяснений произошедшему.

В этом контексте Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (ремейк MGS3) — расчетливый, хорошо продуманный шаг в попытке частично вернуть доверие фанатов франшизы. Konami не зря выбрала именно третью часть для первого крупного ремейка: она рассказывает историю становления Биг Босса и очерчивает важные сюжетные моменты для дальнейшей серии. MGS3 любит и уважают, так что Konami сможет и угодить старым фанатам, и привлечь новых.

Над созданием Metal Gear Solid Delta работают не только внутренние разработчики Konami, но и Virtuos — студия, известная работой над другими большими ремейками (например, Oblivion Remastered) и проектами по вселенной Metal Gear. Обновленная игра переедет на движок Unreal Engine 5, что означает значительный графический апгрейд. Konami сосредоточена на сохранении оригинального геймплея и сюжета — компания очевидно хочет порадовать старых фанатов серии.

Маркетинг проекта тоже посылает недвусмысленные сигналы. Материалы, публикуемые Konami, показывают и не слишком много, и не слишком мало — ровно столько, сколько нужно, чтобы разжечь любопытство аудитории. Издатель прекрасно понимает, что первое же плохое решение вновь разожжет в публике ненависть к Konami. А если MGS Delta выйдет без проблем и скандалов, то, возможно, репутация издателя пойдет на поправку.

Последний момент особенно важен, потому что, если проигнорировать конфликт между Konami и Кодзимой, было бы жаль оставлять Metal Gear Solid пылиться на складе интеллектуальной собственности. У серии по-прежнему есть потенциал, даже без ее оригинального создателя. Мир, сильные персонажи и популярность стелс-геймплея — отличная база для новых игр. Темы военных конфликтов, политики и моральной стороны продвинутых технологий по-прежнему актуальны.