В РФ запущен инструмент мониторинга состояния компьютерных клубов

Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) объявила о запуске первого отраслевого барометра - инструмента, который позволит отслеживать состояние индустрии компьютерных клубов в России в квартальном и даже месячном разрезе.

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Презентация инициативы состоялась сегодня, 24 апреля, в Москве, на конференции LANGAME Conference - ежегодной международной оффлайн-встрече для владельцев клубов, киберарен, поставщиков и других участников индустрии, где были представлены первые данные нового исследования.

По словам генерального директора АРКИ Павла Голубева, барометр станет важнейшим аналитическим инструментом для владельцев клубов, инвесторов, поставщиков оборудования и представителей смежных отраслей: "Раньше для того, чтобы получить актуальную картину по индустрии, требовались месяцы сбора и обработки данных. Теперь благодаря партнерам Ассоциации у нас появилась возможность видеть ситуацию в динамике - по регионам, по размерам клубов, по наличию мобильного бронирования и другим параметрам. Это инструмент не только анализа, но и роста".

Рынок в 2024 году: рост на фоне нестабильности

Как рассказали "РГ" аналитики АРКИ, объем рынка компьютерных клубов в России по итогам 2024 года составил около 26 млрд руб. - это на 13% больше, чем годом ранее. Количество клубов достигло 3 100, общее число игровых мест превысило 84 тысячи.

Наибольший рост наблюдается в регионах: более двух третей всех клубов в стране сегодня работают за пределами городов-миллионников. В Москве число клубов выросло на 17%, в Санкт-Петербурге - на 23,8%. В то же время в некоторых крупных городах прирост оказался отрицательным - речь идет о закрытии неконкурентных площадок, не выдержавших давление рынка и не сумевших адаптироваться.

Драйверами роста стали открытие клубов в новых регионах, повышение цен на услуги, а также активная работа крупных сетей, усиливших узнаваемость клубного досуга.

Барометр в действии: что показали первые данные

По итогам марта 2025 года партнерские клубы АРКИ сгенерировали более 4,5 млн игровых сессий, обслужили свыше 1,1 млн уникальных гостей и получили 1,6 млрд рублей выручки.

Медианная выручка клуба в России за март составила 820 тыс. руб. В Москве этот показатель достиг 1,2 млн, в Санкт-Петербурге и Казани - 1 млн, в Тюмени - 870 тыс., в Пензе - 790 тыс. руб. При этом отдельные клубы продемонстрировали выручку свыше 7 млн руб. за месяц.

Данные по среднему чеку на одного гостя:

по России в среднем - 1 619 руб.,в Москве - 2 162 руб.,в Санкт-Петербурге - 1 648 руб.,в Казани - 1 456 руб.,в Тюмени - 1 351 руб.,в Пензе - 1 313 руб.

При этом стоит отметить, что показатель среднего чека не обязательно коррелирует с размерами города. Так, малые города с населением 50-100 тыс. показывают средний чек на уровне городов-миллионников. Например, средний чек в Белореченске Краснодарского края (население 50 тыс. человек) составил 1 722 руб. Это подтверждает основной тренд 2024 года, который сохранится и в 2025 году - открытие клубов в небольших городах.

Гибкость барометра, по заявлениям его создателей, позволяет сегментировать данные в масштабе всей страны не только хронологически и территориально, но и по масштабам бизнеса, например, в зависимости от количества игровых мест:

Клубы с 10-19 посадочными местами зарабатывают в среднем 328 тыс. руб. в месяц,20-29 - 672 тыс. руб.,30-39 - 1,1 млн руб.,40-49 - 1,5 млн руб.,50-59 - 1,9 млн руб.

Средняя выручка на одного гостя при этом варьируется в узком диапазоне - от 1 429 до 1 635 руб., вне зависимости от масштаба клуба.

Новые возможности для участников рынка

По словам Павла Голубева, в будущем планируется создание интерактивной панели управления барометром, где пользователи смогут настраивать выборки по нужным метрикам:

"Мы хотим, чтобы клубы могли сравнивать себя с похожими по масштабу и региону, делать выводы и расти. Аналитика - это основа зрелой индустрии. И мы движемся именно в эту сторону".

Кроме аналитического трека, АРКИ активно развивает и юридическое направление. Среди последних шагов - получение официальных разъяснений по применению патентной системы налогообложения для клубов и запуск диалога с регуляторами по вопросам использования лицензионного ПО, в частности - Windows.