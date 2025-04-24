Sony объявила дату выхода Ghost of Yōtei — духовного наследника Ghost of Tsushima. Игра станет эксклюзивом PlayStation 5 и поступит в продажу 2 октября 2025 года. За разработку отвечает студия Sucker Punch.

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Ghost of Yōtei не продолжает сюжет оригинала. В этот раз события разворачиваются в Хоккайдо в начале 1600-х годов — спустя более 300 лет после истории Дзина Сакая. Игроков ждет новое время, новые герои и оригинальное приключение.

Это всё так же открытый мир, но с еще большей свободой действий. Например, шесть главных противников можно устранять в любом порядке. В свежем трейлере показали базовые сюжетные завязки и геймплей — игра выглядит зрелищно и атмосферно.

Предзаказы стартуют 2 мая в 17:00 по Москве. Стандартное издание будет стоить $70, цифровая делюкс-версия — $80, с бонусами вроде уникальных костюмов, оружия и брони.

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Collector’s Edition за $250 включает всё вышеперечисленное, а также физические предметы: копию маски главного героя, меч, пояс и другие атрибуты.

Sony уже назвала это издание «лучшим коллекционным набором» за всю историю компании. Все предзаказавшие игру получат уникальную маску в игре и набор аватаров для PSN.