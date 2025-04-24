Assassin's Creed Shadows стал самой продаваемой игрой марта

Несмотря на волну критики и споров вокруг Assassin's Creed Shadows, игра заняла первое место по продажам в США за март 2025 года. Об этом сообщил аналитик Circana Мэт Пискателла.

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Игра от Ubisoft в течение трёх недель удерживала лидерство в недельных чартах, а теперь стала лучшей в месячном рейтинге. Более того, Shadows уже вышла на второе место по продажам за весь 2025 год, уступая только Monster Hunter Wilds.

На втором месте в мартовском чарте — MLB The Show 25, а на пятом — Split-Fiction. Последняя сумела ворваться и в топ-10 самых продаваемых игр года.

Что касается времени, проведенного игроками в играх, то лидером по активности осталась Fortnite. В топ также вошли Marvel Rivals, Minecraft, Roblox, Call of Duty и Grand Theft Auto V — без серьёзных изменений по сравнению с февралём.

Из железа PlayStation 5 вновь стала самой продаваемой консолью месяца, несмотря на общее падение продаж: рынок просел на 25% в годовом сравнении, а PS5 — на 26%. В списке аксессуаров лидирует чёрный контроллер DualSense.