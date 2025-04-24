Ubisoft раскроет план будущих обновлений Shadows 30 апреля

Ubisoft анонсировала проведение прямого эфира, во время которого расскажет о будущей поддержке Assassin's Creed Shadows. Детали раскроют 30 апреля.

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Во время стрима авторы расскажут, как будут поддерживать игру дальше, ведь с релиза уже прошёл месяц. Разработчики затизерили, что изменения произойдут как минимум в паркуре: его улучшат и добавят Наоэ различные новые акробатические элементы.

Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта на PS5, Xbox Series и ПК с поддержкой русского языка. Игра получила много тёплых отзывов от критиков и геймеров. В будущем стелс-экшен получит сюжетное дополнение «Когти Авадзи».