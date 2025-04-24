Microsoft запустила приложение Xbox для SmartTV от LG

Теперь играть в Xbox можно прямо с телевизора. Microsoft официально запустила приложение Xbox для SmartTV от LG.

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Оно позволяет запускать облачные версии игр без консоли — достаточно телевизора и геймпада. Для работы потребуется подписка Xbox Game Pass Ultimate и Bluetooth-контроллер.

Поддержка появилась на OLED-моделях LG 2022 года, ряде телевизоров 2023 года и всех устройствах на webOS 24 и выше. В том числе — на портативных экранах StanbyME.

В новых моделях 2025 года приложение встроено в гейминг-портал LG, в остальных — доступно через магазин приложений.

Приложение повторяет веб-версию Xbox Cloud Gaming и предлагает консольный опыт без самой приставки. Это часть стратегии Microsoft: Xbox теперь — не только устройство, но и сервис, доступный на любом экране.

Ранее приложение вышло на телевизорах Samsung, а теперь добралось и до LG.