Российский ноутбук Inferit Mercury получил Core i7 и 32 ГБ ОЗУ

Компания «Инферит Техника» представила 15,6-дюймовый ноутбук Mercury, ориентированный на бизнес-пользователей и госсектор.

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Устройство построено на процессоре Intel Core i5-1334U поколения Raptor Lake с 10 ядрами и 12 потоками, частотой до 4.6 ГГц и энергоэффективной 10-нм архитектурой.

Корпус выполнен из алюминия с пластиковыми вставками. Экран — матовая IPS-матрица FullHD, с углом раскрытия до 175°. В арсенале — клавиатура с подсветкой, физическая шторка на 2 Мп веб-камере, динамики и микрофоны.

По портам: USB 3.2 Type-A и Type-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, кардридер 6-в-1 и аудиоразъём. Внутри — 16 ГБ DDR4 ОЗУ (расширяемо до 32 ГБ), SSD на 512 ГБ, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Аккумулятор на 6000 мАч обеспечивает долгую автономность.