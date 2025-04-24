Жидкие термопрокладки GIGABYTE начали вытекать

Пользователь форума Quasar Zone пожаловался на «плавление» своей видеокарты GIGABYTE RTX 5080 AORUS MASTER ICE.

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Проблема оказалась не в разъеме питания, а в новой термопрокладке — так называемом «гелевом» составе, заменившем традиционные термопады. GIGABYTE использует «серверный теплопроводящий гель», который, как утверждает компания, устойчив к деформации и удобен в транспортировке.

Однако в обсуждении на форуме пользователи заметили обратное: гель потек вниз при вертикальной установке карты, даже несмотря на то, что она использовалась лишь пару часов в течение месяца. На фото видно, что вещество оказалось опасно близко к PCIe-слоту.

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Пока GIGABYTE не ввела запрет на вертикальную установку, но дистрибьютор уже сообщил, что совместно с производителем разрабатывает политику по этому поводу. Не исключено, что речь идет о будущих гарантийных условиях.

Цена RTX 5080 AORUS MASTER ICE — почти $2000. И на таком уровне подобные недоработки выглядят особенно нелепо.