HONOR выпустит игровой ноутбук с RTX 5070

HONOR выпустит игровой ноутбук MagicBook Pro 16 HUNTER Edition с RTX 5070 и 16" дисплеем
На презентации HONOR GT Pro, компания анонсировала выпуск нового игрового ноутбука MagicBook Pro 16 HUNTER Edition, премьера которого состоится 30 апреля.
Главной фишкой станет видеокарта NVIDIA RTX 5070, ранее не встречавшаяся в устройствах бренда.
По словам вице-президента HONOR, новинка также получит оперативную память с частотой 8000 МТ/с, 165-герцевый экран и поддержку фирменной технологии Turbo X, отвечающей за повышение производительности и стабильности под нагрузкой. Для пользователей будет доступна и более доступная версия с RTX 5060.
Это серьёзный апгрейд по сравнению с моделью MagicBook Pro 16 образца 2024 года, которая предлагалась максимум с RTX 4060.
Тогда стартовая цена составляла 8999 юаней (примерно $1240), и можно ожидать, что новая версия с RTX 5070 будет заметно дороже. Официальные характеристики и цена станут известны уже через неделю.