HONOR выпустит игровой ноутбук с RTX 5070

На презентации HONOR GT Pro, компания анонсировала выпуск нового игрового ноутбука MagicBook Pro 16 HUNTER Edition, премьера которого состоится 30 апреля.

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Главной фишкой станет видеокарта NVIDIA RTX 5070, ранее не встречавшаяся в устройствах бренда.

По словам вице-президента HONOR, новинка также получит оперативную память с частотой 8000 МТ/с, 165-герцевый экран и поддержку фирменной технологии Turbo X, отвечающей за повышение производительности и стабильности под нагрузкой. Для пользователей будет доступна и более доступная версия с RTX 5060.

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Это серьёзный апгрейд по сравнению с моделью MagicBook Pro 16 образца 2024 года, которая предлагалась максимум с RTX 4060.

Тогда стартовая цена составляла 8999 юаней (примерно $1240), и можно ожидать, что новая версия с RTX 5070 будет заметно дороже. Официальные характеристики и цена станут известны уже через неделю.