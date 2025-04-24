AMD проведет презентацию на Computex 2025 в мае

AMD объявила дату своей пресс-конференции в рамках Computex 2025 — мероприятие пройдет 21 мая в 11:00 по тайбэйскому времени.

© Ferra.ru

Об этом сообщил старший вице-президент AMD Джек Хуйн, пообещав «революционные ИИ-разработки», которые затронут игровые решения, ПК и рабочие станции.

На сцену вместе с AMD поднимутся партнеры из индустрии. Судя по анонсу, компания готовится продемонстрировать новшества в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, включая ИИ-ПК.

© Wccftech

Хотя в инфополе сейчас активно обсуждается грядущий релиз видеокарты Radeon RX 9060 XT, скорее всего, она не станет главной звездой шоу. Вместо этого AMD может представить новые ИИ-модели или показать предварительные наработки по CPU и GPU следующего поколения.

Также ожидаются анонсы по Threadripper и другим продуктам для рабочих станций и геймеров. Презентация пройдет в прямом эфире и будет доступна для просмотра на официальном сайте AMD.