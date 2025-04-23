Как вступить в Гильдию воров в Oblivion Remastered: гайд

Задание по вступлению в Гильдию воров в Oblivion — одно из самых забавных представлений фракции во всей франшизе The Elder Scrolls. Причем в гильдию есть смысл вступать не только ради отыгрыша, но и из практических соображений. Портал PC Gamer рассказал о том, как присоединиться к Гильдии воров и идти по стопам Серого Лиса.

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Как вступить в Гильдию воров

Прочитайте постер о розыске Серого Лиса в любом квартале имперской столицы.

С помощью убеждения получите доверие бездомного, спросите о Сером Лисе и выберите реплику «да, я хочу работать с ним».

Отправляйтесь в сад Дарелота в портовом районе столицы ночью — нажмите T, чтобы подождать, или просто поспите в одном из спальных мешков рядом с садом.

Поговорите с Армандом Кристофом и выберите реплику «Серый Лис».

С помощью убеждения получите доверие Кристофа и выберите реплику «присоединиться к Гильдии воров».

Выполните задание по краже дневника Амантиуса Аллектуса и верните добычу Кристофу.

По сути, самый сложный нюанс вступления в Гильдию воров — это мини-игра на убеждение в диалогах, потому что ей в принципе редко пользуются. Если вы не хотите тратить много времени, то просто подкупите и бездомного, и Арманда Кристофа золотом: для этого выберите левую опцию на колесе.

Как украсть дневник Аллектуса

Перед вступлением в гильдию вам предстоит выиграть конкурс: опередить двух других воров и первым украсть дневник Амантиуса Кристофа. Он живет в храмовом районе: если покидать район с востока, в направлении ботанического сада, его дом будет первым справа. Если вы сразу же отправитесь на дело, то сможете опередить Метредель — одного из воров-соперников. Иначе вам придется либо стянуть дневник прямо из ее карманов, либо вломиться к ней в дом и выкрасть дневник из сундука ночью.

К счастью, Метредель живет прямо рядом с садом Дарелота, где вы и взяли задание, так что длинный крюк делать не придется. Принесите дневник Арманду Кристофу, и готово — вы новоиспеченный член Гильдии воров.