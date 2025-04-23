Как излечиться от вампиризма в Oblivion Remastered: гайд

Сиродиил — опасное место в The Elder Scrolls IV: Oblivion, и болезни могут причинить не меньше вреда, чем бандиты или даэдра. Многие болезни можно излечить без проблем, и они не повлекут за собой последствия… Но порфириновая гемофилия — или вампиризм — отдельный случай. Портал PC Gamer рассказал, как излечиться от вампиризма и какие эффекты он накладывает.

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Как излечить вампиризм

Для того, чтобы найти лекарство от вампиризма, игроку нужно начать соответствующее задание. Отправляйтесь в магически университет в имперской столице и поговорите с Раминусом Полусом. Окажется, что он многого не знает, и отправит игрока к Янусу Хассилдору в Скинград: его жена тоже страдает от вампиризма. Если помочь ей, то можно получить одно зелье исцеления от вампиризма.

Чтобы добыть зелье, придется навестить ведьму Мелисанду. Она попросит собрать пять больших камней душ, причем заполненные не подойдут — нужно найти именно пустые, более редкие.

Поиск камней душ

Пустые камни душ можно купить на рынке в имперской столице. Гильдии магов во всех крупных городах тоже продают; гильдия в Корроле держит пачку камней в запертых витринах, и никто не запрещает «позаимствовать» их, если вы сможете отпереть замки. Помимо этого, три пустых камня, подходящих для зелья, можно найти в подземельях после того, как вы поговорите с Мелисандой. Но если вам совсем не хочется тратить время, введите консольную команду player.additem 000382DF 5 — она добавит пять нужных камней в ваш инвентарь.

Приготовление зелья

После того, как вы доставите камни душ Мелисанде, она попросит собрать оставшиеся ингредиенты для зелья. Чеснок и травы можно найти без проблем, а вот кровь аргонианца и прах могущественного вампира — довольно редкие реагенты.

С помощью зачарованного кинжала, который предоставит Мелисанда, можно собрать кровь аргонианца, но лишь при наличии донора-добровольца. Если вы еще не проходили цепочку заданий на арене, то в третьем раунде участвуют бойцы-аргонианцы. Они также иногда появляются в случайных группах бандитов, а в пещере к северу от Бравила можно гарантированно найти группу ящеров-разбойников. Для большинства игроков именно этот вариант будет самым надежным.

Что касается праха могущественного вампира, вам предстоит выследить Хиндарила в Топи красной воды. При убийстве из него выпадет прах Хиндарила вместо обычного вампирского.

Доставьте все ингредиенты Мелисанде и подождите 24 часа. По прошествии суток зелья будет готовы: вы получите одно для себя, и одно специально для жены Хассилдора. Для того, чтобы завершить задание, просто отнесите второе зелье Хассилдору.

Как заразиться вампиризмом

Порфириновая гемофилия — точно такая же болезнь, как и многие другие в Oblivion. Каждый раз, когда игрока атакует вампир, у него есть шанс заразиться инфекцией, которая запустит постепенную трансформацию. А значит, все, что нужно игроку, желающему стать вампиром — это найти кровопийцу и позволить ему атаковать себя. Порфириновая гемофилия превращает игрока в вампира за три дня.

Не хотите искать вампира в дикой природе? Не проблема — есть некоторые задания, «награждающие» игрока вампиризмом. Так, прохождение всех заданий Темного братства, выдаваемых Винсентом Вальтиери, открывает новый мини-квест, в ходе которого Вальтиери предложит игроку стать вампиром. Дополнение «Бритва Мерунеса» тоже позволяет быстро стать вампиром: для этого нужно лишь съесть бьющееся сердце.

Преимущества и недостатки вампиризма

Став вампиром, игрок получит новый активный эффект в журнале — «Вампиризм». Он измеряет тяжесть вашего состояния. Показатель вампиризма постепенно увеличивается, но его можно снизить (не ниже 25), выпив кровь NPC. Каждые 24 игровых часа без крови вампиризм повышается на 25. Чем выше показатель, тем мощнее баффы и дебаффы, связанные с болезнью.

NPC в городах и деревнях не атакуют игрока-вампира без предупреждения, в отличие от других The Elder Scrolls. Не важно, до какой степени вы запустите свой вампиризм.

Пожалуй, самый значимый эффект вампиризма в Oblivion — это урон от солнечного света. Вампир, находящийся под открытым небом днем, будет постоянно получать урон, если его показатель вампиризма находится на отметке 50 или выше. Объем урона повышается в зависимости от положения солнца; игрок, получающий урон от солнца, не может использовать быстрое перемещение или ожидание.

По мере голодания внешность игрока-вампира начнет меняться: на лице появятся морщины, глаза покраснеют, кожа будет выглядеть болезненной. Некоторые NPC могут отказаться разговаривать с таким персонажем.

При этом игрок получает бонусы к силе, воле и скорости, а также к ряду навыков, от акробатики до скрытности и мистицизма. Начальный бонус составляет +5 и вырастает до +20 после четырех дней без крови. Устойчивость к обычному оружию тоже увеличивается с 5% до 20%.