Для ремастера TES 4: Oblivion вышел русификатор

22 апреля вышла TES 4: Oblivion — переиздание культовой ролевой игры от студии Bethesda. Игру перевели на Unreal Engine 5, улучшили анимации, доработали боевую систему и внесли множество других изменений. К сожалению, проект вышел без русского языка из-за проблем с правами и новых реплик.

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Спустя сутки фанатское сообщество выпустило полноценный русификатор для ремастера «Обливиона». Геймеры смогли интегрировать официальный перевод от студии 1С в новинку — примерно 70% игры переведено профессионалами. Остальные 30% достались нейросетям — в основном это новые реплики и строчки в диалогах.

Скачать русификатор можно на сайте ZoG по ссылке. Это первая версия перевода, и в ближайшее время его будут дорабатывать. Как рассказали авторы перевода, озвучку перенести будет куда тяжелее из-за новых реплик.