Как вступить в Темное братство в Oblivion Remastered

В Oblivion ни одна гильдия не оперирует в такой же секретности, что и Темное братство — гильдия убийц, не похожая на другие организации в игре. Портал PC Gamer рассказал, как можно присоединиться к ней.

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Убейте кого-нибудь

Первый шаг к вступлению в Темное братство предельно прост — вам нужно совершить убийство. Но, что важно, братство не устроит убийство какого-нибудь бандита в захваченном форте или любого другого враждебного гуманоида. Жертва обязательно должна быть невинной.

Есть определенные NPC, которые подходят на роль жертвы лучше, чем другие. Постарайтесь не трогать продавцов в магазинах и персонажей, выдающих задания. Помимо этого, в игре есть много «ключевых» персонажей, которых нельзя убить ни при каких обстоятельствах — если навести на них курсор, то прицел примет форму короны.

После убийства, если жертвой был подходящий кандидат, на экране появится уведомление о том, что «за вашим убийством наблюдали незримые силы». Теперь Темное братство знает о ваших намерениях.

Лягте спать

Найдите кровать на постоялом дворе или любое другое безопасное место, где можно лечь спать. На экране вновь появится уведомление — на этот раз о том, что к вам приближается некая тень. Проснувшись, вы окажетесь лицом к лицу с Люсьеном Лашансом: членом братства, который объяснит, что вы должны сделать, чтобы присоединиться к ним. Сюрприз — он хочет, чтобы вы кого-то убили.

Убейте Руфио

Люсьен скажет, что последний шаг перед вступлением в Темное братство — это убийство мужчины по имени Руфио в гостинице к северу от Бравила. Вы можете найти его, поговорив с владельцем гостиницы, или спустившись в подвал. Руфио можно атаковать сразу же, или предварительно поговорить с ним — он в любом случае не попытается сбежать.

Опять лягте спать

Проще всего лечь спать прямо в постели Руфио. Люсьен вновь придет к вам во сне и скажет, что братство можно найти в Чейдинхоле. Найдите там заброшенный дом рядом с восточной стеной, спуститесь в подвал (для этого нужна отмычка) и поищите дверь, отмеченную черепом и красным отпечатком ладони. Пароль у двери — «Тишина, брат мой».