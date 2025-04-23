Второй трейлер GTA 6 появится в середине мая

Прошло более 500 дней с момента выхода первого трейлера GTA 6. С тех пор Rockstar не выпустила ни одного скриншота или новых подробностей. Однако всё может измениться уже в мае.

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Грядущая конференция Take-Two, материнской компании Rockstar, назначена на 15 мая 2025 года. Именно на этом мероприятии фанаты ожидают увидеть второй трейлер GTA 6 или хотя бы свежие кадры игры.

В соцсетях уже активно обсуждают, что Rockstar готовит новую волну анонсов именно к этой дате.

Напомним, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X и S. Учитывая, что другие крупные проекты издательства — Borderlands 4, новая Mafia и NBA 2K26 — уже получили даты своих презентаций, логично, что для самой ожидаемой игры компании также готовят отдельное событие.

По слухам, Rockstar выбрала ноябрь как идеальное окно для релиза, чтобы избежать конкуренции с другими проектами. А пока всё внимание приковано к 15 мая — именно тогда мы, возможно, увидим второе пришествие GTA 6.