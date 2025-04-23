Японцы начали массово арендовать PS5 вместо покупки консоли

Пока во всём мире PS5 активно покупают, в Японии становится популярной её аренда.

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По данным IT Media News, прокат консолей стремительно набирает обороты, а магазины вроде GEO сообщают, что приставки расхватывают быстрее, чем успевают пополнять запасы.

Стоимость аренды в Японии — всего ¥980 (примерно $6,6) за 8 дней или ¥1780 ($12) за 15. Учитывая, что новая PS5 стоит сотни долларов, такая цена выглядит как отличная возможность протестировать консоль или пройти одну-две игры, не тратясь на покупку.

Особенно подогрел интерес недавний анонс Monster Hunter Wilds — GEO отмечает, что именно он стал катализатором всплеска спроса. Сервис работает во всех 400 магазинах сети, и почти везде приставки разобраны.

Формат аренды уже распространён в других странах (например, Raylo в Великобритании), но именно Япония показывает, насколько массовым может стать этот подход.

Особенно на фоне того, что с момента выхода в 2020 году PS5 не подешевела — в отличие от предыдущих поколений. Если тренд продолжится, возможно, Sony пересмотрит свою политику поставок в регионе.