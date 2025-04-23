Невыпущенная AMD Radeon RX 6500 появилась на полках магазинов

Китайский производитель Zephyr начал продавать видеокарту Radeon RX 6500 — модель, которую AMD официально даже не анонсировала.

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Новинка основана на чипе Navi 24, как и RX 6500 XT, но имеет сниженные частоты, чтобы уложиться в TDP всего 55 Вт. Это позволяет отказаться от дополнительного питания — карточка работает только от слота PCIe.

RX 6500 получила 1024 потоковых процессора (на 33% больше, чем у RX 6400), 4 ГБ памяти GDDR6 с шиной 64 бита и пропускной способностью 128 ГБ/с. Однако по частотам она уступает RX 6500 XT: у версии с blower-кулером заявлены 1728/2066 МГц (база/буст), что на четверть ниже, чем у старшей модели.

По сути, RX 6500 — это промежуточное решение между RX 6400 и RX 6500 XT. Она холоднее и тише, не требует питания, компактна (ITX-длина 171 мм) и подойдет для сборок в небольших корпусах. Но по производительности вряд ли обгонит даже RX 580 — карточку, которой уже 8 лет.

О цене пока информации нет, но логично ожидать цену ниже $149 — именно столько стоит RX 6500 XT.