Ghost of Yotei получила возрастной рейтинг в Тайване

Тайваньское рейтинговое агентство выдало рейтинг Ghost of Yotei — сиквелу Ghost of Tsushima с новым протагонистом. Обычно такое происходит, когда релиз игры намечен на ближайшие полгода.

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Если учитывать, что Death Stranding 2 выйдет 26 июня, а Sony вряд ли бы поставила так близко два своих хита, релиз Ghost of Yotei может состояться в период с августа по октябрь.

Играть предстоит за девушку Ацу, которая встаёт на путь мести, чтобы совершить возмездие над теми, кто лишил её семьи. В арсенале героини, помимо обычной катаны, будут парные катаны, одати и кусаригама.

Релиз состоится только на PS5. Позже экшен наверняка доберётся и до ПК.