Названы самые популярные игры в российской рознице

«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 видеоигр для платформ PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch. Список составлен по итогам продаж в первом квартале 2025 года в магазинах и онлайн-каналах продаж компании, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Самой популярной игрой среди пользователей PlayStation 5 оказалась культовая Grand Theft Auto V. За ней следуют Mortal Kombat 11 Ultimate, EA Sports FC 25, UFC 5 и Atomic Heart, российский проект с уникальным сеттингом и визуальной стилем.

Среди владельцев Xbox топ во многом выглядит схожим: первое место также занимает Grand Theft Auto V, а второе и третье место — EA Sports FC 25 и Mortal Kombat 1. Топ-5 замыкают зомби-хоррор Resident Evil 4 Remake и Star Wars Jedi: Survivor.

Лидерами среди игр для Nintendo Switch по итогам первого квартала стали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe и Animal Crossing: New Horizons.

По словам руководителя направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Мезина, игровой рынок показывает стабильный интерес к культовым проектам, одновременно поддерживая высокий спрос на новые релизы. Тренды первого квартала отражают разнообразие предпочтений аудитории и рост ее вовлечённости.

