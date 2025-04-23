Tech YES City провел наглядное сравнение NVIDIA RTX 5070 с AMD RX 9070

YouTube-канал Tech YES City провел наглядное сравнение двух видеокарт среднего уровня — AMD Radeon RX 9070 и NVIDIA GeForce RTX 5070.

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В фокусе теста — производительность в актуальных играх в разрешениях 1440p и 4K. Без трассировки лучей RX 9070 уверенно лидирует: в среднем она быстрее RTX 5070 на 9% в 1440p и на 12% в 4K.

В таких проектах, как Cyberpunk 2077, Final Fantasy 16, Riftbreaker и Marvel Rivals, преимущество AMD достигает 12–21% в зависимости от игры и разрешения.

© YouTube

© YouTube

Однако если включить трассировку лучей, перевес оказывается уже у GeForce RTX 5070. Благодаря DLSS 4 и поддержке Multi-Frame Generation, карта NVIDIA показывает лучшую стабильность и качество картинки при RT.

В итоге: RX 9070 лучше подойдет для чистого растеризованного гейминга с высоким fps и большим VRAM, а RTX 5070 — для тех, кто ценит трассировку и фишки экосистемы NVIDIA.