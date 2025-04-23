Be quiet! представил сверхтихие блоки питания System Power 11 U

Немецкий бренд be quiet! анонсировал линейку блоков питания System Power 11 U, ориентированных на сборщиков недорогих, но надёжных и тихих систем.

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Новинки получили сертификацию 80 Plus Bronze и совместимость с новыми стандартами ATX 3.1 и PCIe 5.1, включая поддержку разъема 12V-2x6 для современных видеокарт.

Блоки питания доступны в версиях на 550, 650 и 750 Вт по цене от $59,90. Все модели оснащены тихим 120-мм вентилятором с терморегулируемой скоростью вращения и чёрными плоскими кабелями для лучшей укладки и циркуляции воздуха в корпусе.

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System Power 11 U предлагает надёжную однолинейную 12-вольтовую схему питания и DC-to-DC преобразование для стабильного напряжения. Предусмотрен полный набор защит: от перегрева, короткого замыкания, перенапряжения и других сбоев.

Производство и контроль качества осуществляется в Германии, а гарантия — 5 лет. Продажи стартуют 6 мая.