Вышел ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion

Переиздание анонсировали и сразу же выпустили.

© Чемпионат.com

22 апреля Bethesda выпустила The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — ремастер четвёртой части культовой серии ролевых игр. Проект сразу же поступил в продажу на ПК, PS5 и Xbox Series, а также вошёл в каталог сервиса Game Pass Ultimate на консолях и PC Game Pass на ПК.

В этом материале мы собрали все подробности новой версии — и в этот раз ремастер куда больше похож на полноценный ремейк.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — главное об игре

Название: The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Virtous, Bethesda Game Studios.

Издатель: Bethesda.

Дата выхода: 22 апреля 2025 года.

Жанр: ролевая игра в открытом мире.

Перевод: нет, но фанаты уже работают над своим переводом.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — как поиграть?

Игра официально не вышла в России, но доступна через другие регионы на всех платформах.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda. Права на видео принадлежат Bethesda.

Что изменилось в The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

TES 4: Oblivion Remastered — большой ремастер культовой ролевой игры студии Bethesda, вышедшей в далёком 2006 году. События игры разворачиваются в провинции Сиродил, где главный герой противостоит культу «Мифический Рассвет», пытаясь предотвратить открытие портала в мир демонов — Обливион.

Разработкой проекта занималась сингапурская студия Virtuos, которая подошла к своей работе со всем усердием. Авторы перевели игру на движок Unreal Engine 5 и внесли гигантское количество изменений.

Системные требования The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Для запуска игры понадобится компьютер с процессором Intel Core i7-6800K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti с 16 ГБ оперативной памяти. Для комфортной игры необходима сборка с Intel Core i5-10600K и NVIDIA GeForce RTX 2080.

Минимальные системные требования TES 4: Oblivion Remastered

ОС — Windows 10/11

Процессор — Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600X

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 125 ГБ.

Рекомендуемые системные требования TES 4: Oblivion Remastered

ОС — Windows 10/11

Процессор — Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800XT

Оперативная память — 32 ГБ

Место на диске — 125 ГБ.

Разные версии The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

В базовое издание ремастера «Обливиона» входят сама игра и сюжетные расширения Shivering Isles («Дрожащие острова») и Knights of the Nine («Рыцари Девяти»). В Казахстане оно обойдётся в 17 999 тенге, это около 2850 рублей по текущему курсу.

В расширенную версию переиздания также вошли несколько новых квестов, цифровой саундтрек и артбук, а также две наборы брони для лошади — это, видимо, отсылка на первое платное DLC в истории индустрии. Оно обойдётся в 21 999 тенге, около 3500 рублей по текущему курсу.

Русский перевод The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Сейчас у ремастера «Обливиона» нет перевода на русский язык. Скорее всего, это связано с правами на русскоязычный дубляж у Bethesda, а также с новыми репликами, записанными специально для переиздания.

У «Древних Свитков» в России большое фанатское сообщество, которое уже начало искать способы внедрить в ремастер озвучку от компании 1С — её сделали ещё в 2007 году. Возможно, дубляж смогут интегрировать в новинку уже в ближайшее время, а новые реплики при этом останутся на английском языке.

Кроме того, никто не отменяет и нейроперевод — ранее фанаты использовали ИИ для озвучки дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.