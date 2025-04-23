Вышел ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion

The Elder Scrolls 4: Oblivion 2025: подробности, все детали, дата выхода, перевод
Переиздание анонсировали и сразу же выпустили.
22 апреля Bethesda выпустила The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — ремастер четвёртой части культовой серии ролевых игр. Проект сразу же поступил в продажу на ПК, PS5 и Xbox Series, а также вошёл в каталог сервиса Game Pass Ultimate на консолях и PC Game Pass на ПК.
В этом материале мы собрали все подробности новой версии — и в этот раз ремастер куда больше похож на полноценный ремейк.
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — главное об игре
- Название: The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
- Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
- Разработчик: Virtous, Bethesda Game Studios.
- Издатель: Bethesda.
- Дата выхода: 22 апреля 2025 года.
- Жанр: ролевая игра в открытом мире.
- Перевод: нет, но фанаты уже работают над своим переводом.
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — как поиграть?
Игра официально не вышла в России, но доступна через другие регионы на всех платформах.
Видео доступно на YouTube-канале Bethesda. Права на видео принадлежат Bethesda.
Что изменилось в The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
TES 4: Oblivion Remastered — большой ремастер культовой ролевой игры студии Bethesda, вышедшей в далёком 2006 году. События игры разворачиваются в провинции Сиродил, где главный герой противостоит культу «Мифический Рассвет», пытаясь предотвратить открытие портала в мир демонов — Обливион.
Разработкой проекта занималась сингапурская студия Virtuos, которая подошла к своей работе со всем усердием. Авторы перевели игру на движок Unreal Engine 5 и внесли гигантское количество изменений.
Системные требования The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
Для запуска игры понадобится компьютер с процессором Intel Core i7-6800K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti с 16 ГБ оперативной памяти. Для комфортной игры необходима сборка с Intel Core i5-10600K и NVIDIA GeForce RTX 2080.
Минимальные системные требования TES 4: Oblivion Remastered
- ОС — Windows 10/11
- Процессор — Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600X
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700
- Оперативная память — 16 ГБ
- Место на диске — 125 ГБ.
Рекомендуемые системные требования TES 4: Oblivion Remastered
- ОС — Windows 10/11
- Процессор — Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X
- Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800XT
- Оперативная память — 32 ГБ
- Место на диске — 125 ГБ.
Разные версии The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
В базовое издание ремастера «Обливиона» входят сама игра и сюжетные расширения Shivering Isles («Дрожащие острова») и Knights of the Nine («Рыцари Девяти»). В Казахстане оно обойдётся в 17 999 тенге, это около 2850 рублей по текущему курсу.
В расширенную версию переиздания также вошли несколько новых квестов, цифровой саундтрек и артбук, а также две наборы брони для лошади — это, видимо, отсылка на первое платное DLC в истории индустрии. Оно обойдётся в 21 999 тенге, около 3500 рублей по текущему курсу.
Русский перевод The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
Сейчас у ремастера «Обливиона» нет перевода на русский язык. Скорее всего, это связано с правами на русскоязычный дубляж у Bethesda, а также с новыми репликами, записанными специально для переиздания.
У «Древних Свитков» в России большое фанатское сообщество, которое уже начало искать способы внедрить в ремастер озвучку от компании 1С — её сделали ещё в 2007 году. Возможно, дубляж смогут интегрировать в новинку уже в ближайшее время, а новые реплики при этом останутся на английском языке.
Кроме того, никто не отменяет и нейроперевод — ранее фанаты использовали ИИ для озвучки дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.