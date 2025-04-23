Разработчики из Obelisk Studio представили экшен-хоррор Displacement

Российская студия Obelisk Studio анонсировала свой первый проект — экшен-хоррор Displacement с элементами иммерсивного повествования. Об этом разработчики рассказали в своем Telegram-канале.

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Игрокам предстоит взять на себя роль психолога, оказавшегося на полярной станции, где сотрудники столкнулись с необъяснимым безумием. Геймерам предложат раскрыть загадку падения станции и встать перед выбором: сохранить человечность или погрузиться в хаос, приняв образ чудовища.

Displacement обещает полностью погружающий игровой процесс, свободный от отвлекающих элементов интерфейса HUD. Разработчики акцентируют внимание на высоком уровне взаимодействия с окружением, включая возможность сбрасывать врагов с уступов, а также предлагают игрокам арсенал из 20 видов оружия ближнего боя с уникальными жестокими добиваниями.

Действие игры разворачивается в условиях экстремального холода, где тепло и огонь становятся ключевыми факторами выживания. Игроки смогут использовать специальное устройство для нагрева или замораживания объектов, включая врагов. Динамическая система температуры позволит создавать импровизированные источники тепла, существенно влияя на игровой процесс.

Представители Obelisk Studio также заявили, что проект находится в разработке уже год, однако анонс был произведен в экстренном порядке из-за угрозы закрытия проекта. В студии надеются на поддержку игроков и медиа для привлечения финансирования.

«Если вы скучали по атмосферным одиночным играм — эта игра для вас. Обязательно добавляйте в список желаемого Steam. Мы просим вашей поддержки. Если вы верите в независимые, честные и атмосферные игры — расскажите о Displacement», — заключили разработчики.

Страница игры уже доступна в Steam, где ее можно добавить в список желаемого. Сроки релиза пока не объявлены.

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