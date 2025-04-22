Создатели Silent Hill f вслед за CDPR предупредили геймеров о мошенниках

Мошенники активно предлагают геймерам участие в несуществующих бета-тестах популярных игровых проектов, таких как «Ведьмак 4» и Silent Hill f, пытаясь получить доступ к личным данным пользователей. О попытках обмана, как пишет DTF, сообщили разработчики обеих игр.

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В своих официальных аккаунтах в социальных сетях авторы хоррора Silent Hill f предупредили о появлении поддельных учетных записей, распространяющих предложения принять участие в закрытом бета-тестировании игры. Разработчики подчеркнули, что эти профили не имеют отношения к студии, а само тестирование на данном этапе не проводится. Приглашения ведут пользователей на мошеннические веб-сайты, где их просят предоставить личную информацию. Представители Silent Hill f настоятельно рекомендовали переходить по ссылкам только из официальных источников, указанных на верифицированных веб-страницах проекта.

Несколькими днями ранее о схожих случаях распространения поддельных приглашений на якобы бета-тест «Ведьмака 4» сообщили представители польской студии CD Projekt RED (CDPR), разрабатывающей игру. В CDPR заявили, что получили множество сообщений от игроков о таких предложениях и подтвердили, что они являются мошенническими. Студия приняла меры для ограничения распространения подобных сообщений и призвала пользователей сохранять бдительность, а также сообщать о подозрительных сообщениях через встроенные функции жалоб в почтовых сервисах или социальных сетях.

Учитывая сходство схем мошенничества и целевой аудитории, не исключено, что за этими атаками стоит одна и та же группа злоумышленников, сфокусировавшаяся на игровом сообществе с целью получения персональных данных пользователей.

Ранее Google выпустила оповещение о мошеннической угрозе для всех пользователей Gmail.