Nvidia исправила критические проблемы в свежем обновлении драйвера

Компания Nvidia выпустила GeForce Hotfix Display Driver 576.15 для устранения выявленных проблем с некорректным считыванием данных температурного сенсора графических процессоров. Об этом сообщает 3DNews.

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Ранее пользователи сообщали, что сбой в работе температурного сенсора видеокарты мог приводить к неверным настройкам частоты и напряжения графического процессора при выходе компьютера из спящего режима. Временным решением таких проблем была перезагрузка системы.

Обновление основано на предыдущей версии драйвера 576.02 и включает все ранее внесенные исправления, такие как устранение черных экранов и нестабильности работы видеокарт RTX. Среди исправлений также отмечается устранение мерцания экрана и искажений изображения в играх на видеокартах серии RTX 50, исправление вылетов при запуске режима рендеринга в Lumion 2024, устранение вылетов при компиляции шейдеров в некоторых играх и многое другое.

Nvidia рекомендует установить данное обновление всем пользователям, сталкивающимся с перечисленными неполадками, до выхода следующей версии драйвера Game Ready. В случае отсутствия проблем систему можно оставить на текущей версии драйвера. Скачать GeForce Hotfix Display Driver 576.15 можно на официальном сайте Nvidia. Обновление распространяется на все видеокарты RTX, включая модели серии RTX 50.

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