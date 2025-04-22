Представлена игровая консоль Figment с экраном на базе жидких чернил

Моддер Педро Лураски (Pedro Luraschi) представил Figment – первую в мире игровую консоль с экраном на электронных чернилах (E-Ink). Устройство оснащено 7,5-дюймовым E-Ink-дисплеем и предназначено для прохождения преимущественно текстовых новелл. Об этом сообщает издание TechEBlog.

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Устройство позиционируется как инновационный проект, использующий низкое энергопотребление и комфортный для глаз дисплей E-Ink для игры без отвлекающих факторов, в отличие от быстрых LCD или OLED экранов современных портативных ПК.

Прототип Figment имеет крестовину (D-pad) и несколько кнопок (A/B и управления меню), напоминая классический Game Boy. Такая конфигурация хорошо подходит для навигации по меню и прохождения простых игр. Внешне консоль выглядит компактной, легкой и минималистичной, сосредоточенной только на необходимых функциях.

Полный список технических характеристик пока не раскрыт, но известно, что консоль работает на микроконтроллере ESP32 SoC. Выбор этого чипа обусловлен направленностью Figment на нетребовательные, ретро и инди-игры вроде текстовых приключений, головоломок и пошаговых игр вроде судоку, сапера или шахмат, которые хорошо сочетаются с невысокой скоростью обновления экрана E-Ink.

В настоящее время консоль использует игровой движок, сочетающий заранее написанные «книги/игры» и ИИ для заполнения игровых путей, не определенных автором. Как рассказал сам Педро Лураски, основная игровая механика сейчас напоминает интерактивную книгу с выбором вариантов действия, дополненную элементами D&D (решения + броски кубиков).

«Я надеюсь исследовать другие медленные или асинхронные механики, которые хорошо ощущаются на E-Ink», – добавил он.

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