Почему Steam — лучший цифровой магазин игр?
У Steam очень лояльная армия поклонников, и это не случайность. Хотя на рынке игр существует множество цифровых магазинов, платформа Valve уже много лет держится впереди всех конкурентов. Портал howtogeek.com объяснил, почему.
Valve не торгуется публично
Valve (и, соответственно, Steam) — частная компания, что автоматически делает ее более привлекательной для игроков. На Steam не давят инвесторы, поэтому перед магазином нет цели постоянно расти и зарабатывать легкие деньги. Если частные компании должны регулярно отчитываться от прибыли, то у Steam есть больше свободы для того, чтобы фокусироваться на долгосрочных планах или тратить деньги на по-настоящему полезные проекты. Например, без своей независимости Steam вряд ли сохранил бы щедрую политику возврата игр.
Steam — хаб для игр, а не просто магазин
Steam — нечто большее, чем просто цифровая площадка по продаже игр; это центр сообщества, построенного вокруг гейминга. На форумах игроки могут общаться друг с другом и обсуждать релизы, предоставлять разработчикам обратную связь, оставлять пользовательские рецензии на игры в магазине. Другими словами, Steam эволюционировал в полноценное социальное пространство длоя геймеров, и Valve прекрасно понимает, что это очень важно.
Valve отказывается продавать Steam
Microsoft в прошлом предлагала Valve выкупить Steam, но компания отказалась от предложения. По факту, у Valve много потенциальных покупателей, однако она сохраняет независимость. И именно эта независимость позволяет ей сопротивляться чудовищному влиянию Microsoft на ПК-гейминг. Разработав SteamOS, Valve создала запасной вариант на случай, если Microsoft сделает Windows слишком неудобной для геймеров.
Steam — один из главных источников дохода Valve
Valve полагается на Steam как на основной источник дохода компании, в отличие от многих других крупных студий, которые расценивают собственные цифровые магазины как придатки другого бизнеса. Например, Epic Games зарабатывает большие деньги на Fortnite, Ubisoft продает свои игры, а Microsoft — занимается развитием Windows и Xbox. У них не так много мотивации постоянно работать над совершенствованием своих площадок, тогда как Valve мотивирована улучшать Steam.
Steam существует уже более 20 лет
Steam является важной частью ПК-гейминга уже много лет — это одна из причин, по которой многие люди так лояльны к платформе. За прошедшие 20 лет площадка сплотила вокруг себя несколько поколений геймеров и заслужила репутацию, которой не могут похвастать другие магазины. Не говоря уже о том, что есть люди, потратившие десятилетия на коллекционирование игр в Steam.
Частые и щедрые распродажи
В Steam постоянно проходят различные акции и сезонные распродажи. На них множество пользователей закупают игры сразу пачками, по значительно сниженной цене, что делает гейминг более доступным для широкой аудитории. Обычно в магазине всегда есть, на что посмотреть, вне зависимости от жанровых предпочтений человека и времени года.
Steam заботится о своих клиентах
Акцент на безопасность пользователей — еще один аргумент в пользу Steam. Платформа дорожит своей репутацией, поэтому старается оберегать игроков от очевидного обмана или мошенников. Например, не так давно Steam начал публиковать предупреждения на страницах игр в раннем доступе, которые давно не обновлялись — чтобы дать людям понять, что проект может быть заброшен. Помимо этого, администрация достаточно чутко следит за новостным фоном и оперативно удаляет из продажи сомнительный контент. Так, когда стало ясно, что The Day Before — чистейшая афера, игра быстро пропала из магазина, а купившие ее получили возврат средств.