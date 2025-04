RTX 5060 Ti 8 ГБ устарела уже на момент выхода

Ведущий YouTube-канала Hardware Unboxed протестировал RTX 5060 Ti на 8 и 16 ГБ, а также узнал, каких результатов от неё можно ожидать в 1080р, 1440р, 4К.

Тестовый стенд включал систему AM5 с поддержкой PCIe 5.0, процессором 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5 6000 CL30.

В игре The Last of Us Part II в 4К с DLSS Q, пресетом Very High видеокарта с 16 ГБ видеопамяти дала 68 к/с в среднем, тогда как с 8 ГБ - чуть больше 30 к/с. В разрешении 1440p с DLSS Q, Very High Preset средний FPS был примерно на 30% выше у версии с 16 ГБ, чем у модели с 8 ГБ; с DLSS Q, Very High Preset + Frame Gen - больше 140-150 к/с и около 110 к/с соответственно; с DLSS Q, High Preset разница по средней частоте кадров составляла к концу теста 18%; с DLSS Q, Medium Preset разница была 12%, а с DLSS Q, Low Preset - 8%. В 1080p с Native, Very High Preset видеокарта с 8 ГБ видеопамяти была медленнее на 25%.

В остальных проектах тенденция сохранялась.

Вывод

Как видно из полученных результатов, производительность видеокарты RTX 5060 Ti 8 ГБ сдерживается объёмом буфера памяти. В тех же условиях модель на 16 ГБ показала себя вполне играбельно. Причём её можно использовать даже для игр в 4К и 1440р с масштабированием. Если вы покупаете новую видеокарту в 2025 году и тратите на неё около 300 долларов США, то она должна иметь не менее 12 ГБ видеопамяти. А модели 5060 Ti на 8 ГБ через пару лет станут просто бесполезными для игр, заключил эксперт.