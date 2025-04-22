Самую сложную карту Doom впервые смогли пройти без смертей и сохранений
Абсолютное мастерство. Стример Coincident стал первым, кто прошел карту Okuplok Slaughter Map классического Doom на сложности Ultra-Violence по правилам UV-Max: без сохранений, смертей и с полным уничтожением 23 тысяч демонов. Примечательно, что никто не мог добиться этого результата на протяжении 13 лет.
Игрок прошел всю карту во время шестичасовой трансляции, при этом множество раз был на грани провала. Отметим, что Coincident готовился к покорению садистской карты в Doom целых два года, анализируя каждый ее участок и выкладывая собственные гайды в Сети.
Завершив Okuplok Slaughter Map на высочайшем уровне сложности, стример правомерно может считаться самым скилловым игроком в Doom за всю историю.