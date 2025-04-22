Самую сложную карту Doom впервые смогли пройти без смертей и сохранений

Абсолютное мастерство. Стример Coincident стал первым, кто прошел карту Okuplok Slaughter Map классического Doom на сложности Ultra-Violence по правилам UV-Max: без сохранений, смертей и с полным уничтожением 23 тысяч демонов. Примечательно, что никто не мог добиться этого результата на протяжении 13 лет.

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Игрок прошел всю карту во время шестичасовой трансляции, при этом множество раз был на грани провала. Отметим, что Coincident готовился к покорению садистской карты в Doom целых два года, анализируя каждый ее участок и выкладывая собственные гайды в Сети.

Завершив Okuplok Slaughter Map на высочайшем уровне сложности, стример правомерно может считаться самым скилловым игроком в Doom за всю историю.