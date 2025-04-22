В честь 80-летия Победы в «Мире танков» появится Красная площадь

«Леста Игры» в преддверии Дня Победы добавит в игру «Мир танков» Красную площадь. Это будет уникальный тематический ангар, посвященный 80-летию Победы, говорится в Telegram-канале разработчиков.

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В преддверии праздника игроки смогут погрузиться в атмосферу Красной площади периода 9 мая 1945–1960 годов, оказавшись в центре событий всего за пять минут до начала торжественного парада.

По словам разработчиков, на создание ангара потребовалось около четырех месяцев. Историки тщательно изучили архивные материалы, которые затем были переданы художникам для максимально точной проработки всех деталей, включая военную форму и технику времен Великой Отечественной войны.

Игроки смогут изучить в ангаре военные подразделения, в которые входят пехотинцы, танкисты, летчики и моряки с одеждой, детально соответствующей историческим стандартам, трибуны с советскими гражданами, пролетающие в небе голуби и самолеты, плакаты с легендарным изображением «Родина-мать зовет!», а также архитектурные объекты, включая реконструкцию зданий ГУМа, Мавзолея и Спасской башни.

Создатели также подчеркнули, что на фоне ангара будут звучать культовые композиции, такие как «Священная война» и «День Победы».

Доступ к праздничному ангару будет открыт с 30 апреля.

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