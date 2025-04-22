Intel выпустит видеокарты Arc с памятью GDDR 7 для настольных ПК

Intel готовит выпуск новых видеокарт для настольных ПК с использованием памяти GDDR7. Компания активно работает над интеграцией этой технологии в свою следующую линейку Arc GPU, что может стать важным шагом в возвращении Intel на рынок видеокарт для ПК.

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После выпуска графических процессоров Battlemage, Intel привлекла внимание пользователей, но долгое время не обновляла информацию о дальнейших планах для настольных видеокарт. Однако недавно было обнаружено объявление о вакансии, в котором говорится, что компания ищет специалистов для работы с GDDR7 в будущих Arc продуктах.

Скорее всего, GDDR7 будет использована в следующей серии GPU Celestial, поскольку с линейкой Battlemage Intel продолжает использовать старую память GDDR6. Новая технология памяти обеспечит улучшенную производительность и энергоэффективность, что позволит Intel усилить конкуренцию с лидерами рынка — NVIDIA и AMD.