AMD сделал ставку на ИИ в смартфонах и ноутбуках

AMD считает, что будущее искусственного интеллекта (ИИ) связано не с центрами обработки данных, а с обычными потребительскими устройствами — смартфонами и ноутбуками. По мнению технического директора компании, рынок переходит от обучения нейросетей к их использованию прямо на устройствах, и именно здесь AMD видит возможность составить конкуренцию NVIDIA.

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Основной аргумент AMD — рост стоимости вычислений в дата-центрах. Это вынуждает крупные IT-компании, такие как Google и Microsoft искать более доступные решения. Одним из них становятся edge-устройства, то есть устройства, выполняющие ИИ-операции на месте, без обращения к облачным серверам.

AMD активно развивает линейки процессоров, ориентированных на такие задачи. К примеру, недавно представленные чипы Strix Point и Strix Halo уже способны выполнять ИИ-операции без подключения к центрам обработки данных, предлагая при этом более доступную цену.

По мнению руководства компании, такие подходы позволят сделать мощные ИИ-возможности доступными для широкой аудитории. AMD видит в этом шанс бросить вызов лидеру рынка, NVIDIA, которая доминирует в области тренировки ИИ-моделей.