Русскоязычные сайты заняли первое место по числу пиратских ресурсов

22,8% всех пиратских сайтов размещаются на российских хостингах

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Весной 2025 года доменная зона .ru стала главным выбором для российских пиратских видеоресурсов, как показало исследование компании F6. На неё пришлось 22,8% всех нелегальных сайтов. За ней следуют .com с 12,7% и .online, которая заняла 10,8%. Это распределение указывает на предпочтение локальной доменной зоны для привлечения аудитории.

Интересно, что при регистрации доменов внутри России, серверы, обеспечивающие работу пиратских сайтов, размещаются за границей. Чаще всего их можно найти в Нидерландах, США, Германии и других странах. Эксперты подчёркивают, что такое распределение серверов создаёт дополнительные сложности для блокировки незаконного контента.

Среди сетей доставки контента (CDN), которые используют пираты, лидером стала Alloha — её выбирают 61% сайтов. На втором месте находится Rewall (42%), а замыкает тройку Lumex с 11%. Также популярны Kodik и HDVB, хотя их доля ниже. Например, Kodik, приостановив работу в 2022 году, позже вернулся на рынок, обновив технические домены. В базе одного видеобалансера может быть до полумиллиона фильмов и сериалов, что делает пиратский рынок весьма масштабным и сложным для контроля.