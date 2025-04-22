Бывший разработчик раскрыл революционную деталь GTA 6

Новые детали игрового мира. Пока Rockstar продолжает хранить молчание о GTA 6, в Сети продолжают появляться новые слухи. Пользователь Reddit под ником Breadfruitlcy5141 уверяет, что работал над игрой и готов раскрыть некоторые детали.

© Cq.ru

По словам источника, у NPC в GTA 6 будет реалистичное расписание жизни. Например, игроки смогут найти одного и того же персонажа в выходные в купальнике на пляже или в течение рабочих дней в костюме и галстуке в городе.

Трафик также будет скорректирован, благодаря чему в городе будет более интенсивное движение по утрам и в 5 вечера в будние дни. Плотность толпы тоже будет зависеть от этого расписания — по будням пляжи будут пустовать, а на выходных заполняться местными.

Кроме этого, NPC в GTA 6 будут брендировать мерч для концертов, конференций и других мероприятий. Таким образом разработчики хотят максимально «оживить» мир проекта.