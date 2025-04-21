Анонсирована Star Wars: Zero Company

Компания Electronic Arts анонсировала Star Wars: Zero Company - новую игру по франшизе "Звездные войны".

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Проект сосредоточен на тактическом геймплее в духе X-COM.

В дебютном трейлере раскрывается временной период - события будут разворачиваться на закате клонических войн, т.е. между вторым и третьим эпизодами киносаги Джорджа Лукаса.

Играть предстоит за Нулевую роту - партию наемников, которые "откладывают в сторону свои разногласия, чтобы взяться за невозможное и просто выполнить свою работу".

Релиз запланирован на 2026 год на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Созданием продукта при поддержке Respawn Entertainment и Lucasfilm Games занимается американская студия Bit Reactor, основанная разработчиками, которые ранее трудились над сериями XCOM и Civilization.