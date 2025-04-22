Стало известно о DLSS в Nintendo Switch 2

Студия CD Projekt RED (CDPR) подтвердила использование технологии масштабирования DLSS от Nvidia в версии игры Cyberpunk 2077 для будущей консоли Nintendo Switch 2. Разработчики уточнили в разговоре с Digital Foundry, что ими была задействована «специальная версия» DLSS, предназначенная именно для этой платформы. Такая формулировка намекает на отличия от версии технологии, доступной на ПК.

© Газета.Ru

По информации от студии, технология апскейлинга от Nvidia применяется во всех четырех режимах отображения: как в портативном, так и в стационарном (док-станции), поддерживая целевую частоту кадров в 30 и 40 FPS соответственно. Дополнительно используется динамическое разрешение.

В стационарном режиме разработчики стремятся к масштабированию изображения до 1080p. При этом исходное разрешение может варьироваться от 540p до 1080p, адаптируясь в зависимости от сложности сцены, выбранного режима («качество» или «производительность») и нагрузки.

В портативном режиме целевое разрешение апскейла составляет 720p для режима «производительность» и 1080p для режима «качество». Исходное разрешение в этом случае может снижаться до 360p при высокой нагрузке.

Таким образом, Cyberpunk 2077 стала первой официально подтвержденной игрой с поддержкой DLSS на Switch 2. Эксперты Digital Foundry, которым CD Projekt RED предоставила данные, отмечают, что подробности реализации технологии на консоли пока остаются неизвестными. Учитывая традиционную секретность Nintendo относительно своего нового оборудования, детальная информация о работе DLSS на этой платформе может появиться нескоро.

Ранее Bethesda опубликовала новый трейлер Doom: The Dark Ages.