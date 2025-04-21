Valorant выпустят на смартфонах

Valorant, популярный соревновательный онлайн-шутер, появится на смартфонах. Riot Games объявила, что игра выйдет на iOS и Android. Разработкой порта занимается не сама Riot, а LightSpeed Studios, студия китайской крупной компании Tencent.

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Других деталей пока нет. Известно, что сперва Valorant на смартфонах выпустят в Китае, а потом, в случае успешного расширения, запустят и в других странах мира.

Valorant представляет собой соревновательный шутер в духе Counter-Strike: две команды сражаются против друг на друга на небольших картах: либо спасают заложников (или же их охраняют), либо обезвреживают бомбу (или же закладывают её). В отличие от CS, Valorant предлагает ростер из разнообразных героев со своими способностями.