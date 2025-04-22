Стоит ли переплачивать за Ryzen 5 8400F вместо Ryzen 5 5600

В одном из выпусков на YouTube-канале sirVikman эксперт выяснил, как себя в играх показывают Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 5600 с разгоном и без.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал, помимо процессоров, матплаты SBR A520M Challenger/ASRock B550M Phantom Gaming 4 (для AM4) и Asus Prime B650M-K (для АМ5), оперативную память Netac Shadow S 2x16 ГБ DDR4 32 ГБ и Patriot Memory DDR5 32 ГБ 2х16 ГБ, видеокарту RTX 4060, SSD Apacer M.2 1 ТБ, кулер для процессора Pentawave PC-Z05E, блок питания Gamemax GP-500G, корпус Miditower ExeGate EVO-8227.

Все тесты проводились в двух разрешениях: 1080р и 1440р. Кроме того, были игры с RT: Dragons dogma II, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Spider Man 2, The Witcher 3, Star Wars Jedi Survivor.

Со средними замерами вы можете ознакомиться ниже.

© sirVikman

© sirVikman

В CS 2 с пользовательскими настройками графики в Full HD у процессоров примерно одинаковый средний FPS, в 1440р же лидирует уже 5600: 280 к/с против 261 к/с в стоке и 286 к/с против 267 к/с с разгоном.

Hunt Showdown запускалась тоже с пользовательским пресетом. Разницы между процессорами в обоих разрешениях не оказалось.

В среднем без RT 8400F оказался быстрее в 1080р на 3 к/с, в 1440р - на 1 к/с или наравне с 5600. С RT по среднему FPS процессор 8400F был быстрее конкурента в FHD - на 9 к/с, в QHD - на 5 к/с.

Все результаты в играх можете увидеть ниже на видео.

Вывод

Если говорить о производительности в растеризации, то Ryzen 5600 всё ещё в целом хорошо справляется. Есть, конечно, проекты, в которых разница действительно заметна, но она не катастрофическая. Если же вы собираетесь включать DLSS в 1080р, тени и отражения, то лучше брать 8400F. В целом лучше всё-таки по возможности сейчас покупать более современную платформу AM5.