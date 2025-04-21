В Японии вынесли приговор мужчине, который чипировал Nintendo Switch

В Японии вынесли приговор 58-летнему мужчине, которого признали виновным в модификации консоли Nintendo Switch с целью запуска пиратских игр.

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По данным суда, он вскрывал устройства и припаивал внутрь модифицированные компоненты, позволяющие обходить защиту. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком, а также оштрафовал на $3,5 тыс. Основанием для обвинения стало нарушение торговой марки Nintendo.

Компания Nintendo активно борется с любыми попытками обойти её защиту или использовать интеллектуальную собственность без разрешения.

Хотя в данном случае она добилась успеха, ранее ей не всегда удавалось одержать победу. Так, в январе этого года Nintendo проиграла суд против магазина Super Mario в Коста-Рике.