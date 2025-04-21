AMD готовит анонс видеокарты Radeon PRO с 32 ГБ памяти

AMD работает над новой профессиональной видеокартой серии Radeon PRO с графическим процессором Navi 48 XTW.

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По данным инсайдеров, новинка получит 32 ГБ видеопамяти, предположительно GDDR6 ECC. Хотя объем меньше по сравнению с предыдущими картами серии W9000 (48 или 64 ГБ), карта все еще ориентирована на профессиональное использование.

Ранее ходили слухи о том, что AMD планирует выпустить игровой GPU Navi 48 с 32 ГБ памяти, но таких карт в геймерской линейке пока не ожидается. Как оказалось, компания действительно разрабатывает такой GPU — но для рабочих станций.

Анонс может состояться в июне на мероприятии AMD «Advancing AI», где также будут представлены новые ускорители Instinct для дата-центров и обновления платформы ROCm. Не исключено, что именно там AMD официально покажет профессиональные видеокарты на базе Navi 48.

Параллельно AMD готовит доступные для геймеров модели Radeon RX 9060 XT и RX 9070 GRE, которые будут работать на архитектуре RDNA3 и займут нижний ценовой сегмент.